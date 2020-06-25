الليلة.. عماد زيادة ضيف إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يحل الفنان والمنتج عماد زيادة، ضيفاً على برنامج "القاهرة اليوم"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.
يقدم البرنامج الفنان إدوارد والمذيعة بثينة توكل، ويُعرض على قناة "اليوم".
ويتحدث زيادة عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية، مثل مسلسل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" ومسلسل "أغلى من حياتي".
كما يتحدث عن دوره في مسلسلي "الأسطورة" و"نسر الصعيد"، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا وإدوارد ومي عمر، إخراج محمد سامي.
ويتطرق للحديث عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها حالياً، هذا بجانب تجربته في الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية "أهلا رمضان"، التي حققت نجاحاً كبيراً اثناء عرضها على خشبة مسرح الهرم، وكذلك أثناء عرضها.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عماد زيادة ضيف إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.