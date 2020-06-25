الليلة.. عماد زيادة ضيف إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل الفنان والمنتج عماد زيادة، ضيفاً على برنامج "القاهرة اليوم"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

يقدم البرنامج الفنان إدوارد والمذيعة بثينة توكل، ويُعرض على قناة "اليوم".

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ويتحدث زيادة عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية، مثل مسلسل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" ومسلسل "أغلى من حياتي".

كما يتحدث عن دوره في مسلسلي "الأسطورة" و"نسر الصعيد"، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا وإدوارد ومي عمر، إخراج محمد سامي.

ويتطرق للحديث عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها حالياً، هذا بجانب تجربته في الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية "أهلا رمضان"، التي حققت نجاحاً كبيراً اثناء عرضها على خشبة مسرح الهرم، وكذلك أثناء عرضها.