مجدي الهواري لجمهوره: "بلاش تستعجلوا في النزول"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه المخرج مجدي الهواري، رسالة لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق: "أنا بكتب الرسالة دية الخميس، عشان تلحق توصل قبل يوم السبت، ارجوكم بلاش تستعجلوا في النزول، اتقل تاخد شغل نضيف".
ويستعد المخرج مجدي الهواري خلال الفترة المقبلة، لتقديم العرض المسرحي "علي بابا"، ضمن عروض فرقة كايرو شو.
مسرحية "علاء الدين" عرضت العام الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
"علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، محمد ثروت.
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