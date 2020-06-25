- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت الفنانة ألفت عمر، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وكتبت ألفت في تعليقها على الصورة "حبيبة قلبي يا أطيب القلوب وأحن وأرقى الناس ربنا يشفيكي ويعافيكي من عنده، أكثروا الدعاء لعل وعسى ربنا يعافيها".
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، مازالت في غرفة العناية المركزة على جهاز تنفس اصطناعي، بعد إصابتها قبل شهر تقريبا، بفيروس كورونا المستجد، ونفت ابنتها "أميرة" ما تردد بشأن فقدانها للوعي، مؤكدة أن حالتها حرجة، لكنها لم تفقد الوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ألفت عمر عن رجاء الجداوي: أكثروا الدعاء لأطيب وأحن قلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.