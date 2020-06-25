ألفت عمر عن رجاء الجداوي: أكثروا الدعاء لأطيب وأحن قلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة ألفت عمر، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت ألفت في تعليقها على الصورة "حبيبة قلبي يا أطيب القلوب وأحن وأرقى الناس ربنا يشفيكي ويعافيكي من عنده، أكثروا الدعاء لعل وعسى ربنا يعافيها".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، مازالت في غرفة العناية المركزة على جهاز تنفس اصطناعي، بعد إصابتها قبل شهر تقريبا، بفيروس كورونا المستجد، ونفت ابنتها "أميرة" ما تردد بشأن فقدانها للوعي، مؤكدة أن حالتها حرجة، لكنها لم تفقد الوعي.