بالصور.. مايا دياب بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "مايا" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مايا دياب شاركت في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، إيمان العاصي، مايا دياب، حمدي الميرغني، أوس أوس، ومن إخراج أشرف زكي.