تراند اليوم : على خطى رجاء الجداوي.. المسحة الثانية لكورونا تصدم فنانة شهيرة

على خطي الفنانة رجاء الجداوي، كشفت الفنانة المصرية رحمة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وحسب صحف مصرية، قالت الفنانة إن نتيجة المسحة الثانية لكورونا ايجابي، وانها تتمني ان تتحسن خلال الفترة القادمة".

وكانت قد قالت رحمة في تصريحات صحفية": أنا الحمد لله رب العالمين اتحسنت بنسبة 60%، دلوقتي في انتظار نتيجة المسحة و المقطعية وتحاليل الدم غدا علي الأكثر للذهاب بها للطبيب المختص للمرة الثانية".

وتابعت: "بعد أخذ كورس بروتوكول وزارة الصحة و حالتي الصحية الحمد لله تحسنت بنسبة 60 %، تجاوزت كل الأعراض وزالت بالمرة و لله الحمد كله، عدا آلام في النفس مازالت موجودة".

كما قالت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة المعروض على القناة الأولى، إنها زارت الطبيب وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، وبدأت مراحل العلاج وتتحسن.

ولفتت إلى أنها أصيبت من أحد أفراد العائلة، عندما زارهم ثاني أيام العيد، لكنه قبل المرور بهم زار صديقا مصابا بكورونا.