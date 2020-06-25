تراند اليوم : بعد إصابته بجلطة في المخ.. نجلة فنان مصري شهير تكشف مفاجأة صادمة

كشفت مها عبد الله ابنة الفنان المصري عبد الله مشرف، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، بعد إصابته بجلطة في المخ واشتباه في كورونا ، ودخوله مستشفى القاهرة التخصصي على إثرها.وكشفت مها، بداية ظهور أعراض المرض عليه والتي جاءت كالتالي: “من أسبوعين كان عنده فقدان شهية، وبينام كتير، وشعر بالتعب في ظهره، وقيل بأنه لديه أملاح، وفجأة لقينا طريقته في الكلام بتتغير”.

وأردفت معربة عن صدمتهم بما جاء في التشخيص، قائلة: “فروحنا بيه على الدكتور وعملنا رنين على المخ، وكان التشخيص إنذار بجلطة في المخ، وبعدها عملوا أشعة على الصدر واكتشفوا إن في التهابات، وقالوا إنه ممكن يكون اشتباه في كورونا، وممكن تكون هي السبب في الجلطة”.

واستكملت حديثها: “بعد ما عرفوا إنه إنذار بجلطة في المخ مع اشتباه في كورونا، اخدوا منه المسحة ولكن لسة مش عارفين نتيجة المسحة، لأنها هتطلع بعد يومين، وهو في مستشفى القاهرة التخصصي حاليا”.

كما أكدت على أن الدكتور أشرف زكي لعب دورا كبيرا في دخوله المستشفى، بعدما رفضوه في البداية، حيث أنها لجئت له من أجل التدخل والمساعدة، وبالفعل وقف بجانبهم، و ساعدهم في دخول أبيها إلى المستشفى، لعمل التحاليل اللازمة وعزله بها، خاصا بعد الاشتباه في إصابته بكورونا.