تراند اليوم : "استبعاد ميل جيبسون" من "Chicken Run" بسبب تصريحاته عن اليهود

قالت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة (Chicken Run)، إن النجم ميل جيبسون لن يعود للمشاركة فيه بالأداء الصوتي، بعد الإعلان رسميًا عن طرح جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن استوديو Aardman Animation Studios المسئول عن إنتاج فيلم الرسوم المتحركة البريطاني، أعلن أن ايجبسون لن يجسد شخصية "روكي" التي جسدها في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 2000.

ومن المقرر بدأ العمل على الفيلم قريبا، لطرحه بصالات العرض السينمائية بحلول عام 2021 المقبل.

وبحسب ما ورد، فقد تم اتهام الممثل الأمريكي بإبداء ملاحظة معادية للسامية لوينونا رايدر في عام 1995، إذ زعمت أنه سألها إذا كانت "مراوغة فرن" يهودية في حفلة عام 1995.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز": "كنا في حفلة مزدحمة مع أحد أصدقائي المقربين، وكان ميل جيبسون يدخن السيجار".

ووفقًا للممثلة، جاء موضوع العقيدة اليهودية عندما سألها ميل: "أنت لست مراوغة فرن، أليس كذلك؟"، ومصطلح "مراوغ الفرن" هو إشارة واضحة إلى الطريقة التي تم فيها حرق المعتفلين اليهود في معسكرات الموت النازية.

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ولم يكن هذا هو التعليق الوحيد غير المناسب الذي يُزعم أن ميل قدمه، إذ زعمت وينونا أنه سأل صديقتها، وهو مثلي الجنس: "أوه، انتظر، هل سأصاب بالإيدز؟".

وقالت إن ميل حاول فيما بعد الاعتذار عن سلوكه العدواني.

وكان ميل أغضب اليهود بتصريحات وصفهم فيها ذات مرة بأنهم المتسببون فى كل الحروب، وبالتالى وضع اسمه على قائمة المعادين للسامية طوال السنوات الماضية.

كما واجه انتقادات واسعة النطاق لفيلمه "آلام المسيح" ، الذي قال نقاد إنه معاد للسامية.

قالت رابطة مكافحة التشهير في بيان إن الفيلم "من المحتمل أن يزيف التاريخ ويغذي العداء لدى أولئك الذين يكرهون اليهود".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" في عام 2015 أن ميل جيبسون قلل من عدد الوفيات التي عانى منها اليهود في المحرقة خلال مقابلة عام 2013 لكاتب الخطابات بيجي نونان ريدرز دايجست.