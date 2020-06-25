هنأ الفنان شادي ألفونس الفنانة ميرنا جميل بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر نشره صورة تجمعهما من برنامج SNL بالعربي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". "إنستجرام". علق ألفونس قائلًا إن ميرنا جميل من ألطف وألذ والأكثر موهبة من بين أصدقائه. وأضاف: "كل سنة وانتي طيبة يا ميرنوني يا أطيب وألذ خلق الله". Advertisements يذكر أن شادي الفونس شارك في المسلسل الأمريكي "رامي"، بطولة رامي يوسف، كذلك شارك في الفيلم الإماراتي المصري "راشد ورجب"، الذي عُرض العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شادي ألفونس يهنئ ميرنا جميل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.