لقاء سويدان تهنئ نيكول سابا بعيد ميلادها

هنأت الفنانة لقاء سويدان نيكول سابا بمناسبة عيد ميلادها عبر نشرها صورة تجمعهم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. علقت سويدان على الصورة متمنية لنيكول سابا السعادة وعبرت عن رأيها فيها قائلة أنها جميلة من الداخل والخارج. وعبرت عن رأيها فيها قائلة أنها جميلة من الداخل والخارج. تفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا مع صورة Advertisements لقاء سويدان وعبروا عن حبهم الاثنين في التعليقات. لقاء سويدان وعبروا عن حبهم الاثنين في التعليقات. يذكر أن لقاء سويدان اعتزلت الفن منذ فترة وقالت في تدوينة اعتزالها أن الفن لم يعد يحكمه الموهبة وأنه أصبح عبأ على الفنان الذي يحترم ذاته وفنه.

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