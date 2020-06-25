بتول عرفة: انتهيت من مونتاج الكليب واحترافية كارول سماحة أمام الكاميرا يتمناها أي مخرج

انتهت المخرجة بتول عرفة الأربعاء، من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحدث مشروعاتها الفنية كليب "bon voyage" للفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز.

تكثف بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الألوان بالكليب؛ استعدادًا لعرضه

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بالقنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكدت بتول عرفة أنها تقدم كارول سماحة بشكل جديد عما قدمته من قبل، و أنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمناها أى مخرج، و الفيديو

كليب سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة، متمنية أن يلقى قبول وإعجاب الجمهور.



يذكر أن كارول سماحة قد انتهت من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.