شاهد .. نيللي كريم تدعم حملة "احميها من الختان"

دعمت النجمة نيللي كريم حملة احميها من الختان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت نيللي كريم صورة لها، وعلقت عليها قائلة: الختان جريمه .. احميها من الختان،

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كما شارك عدد كبير من نجوم الفن في حملة احميها من الختان، والتي دشنها المجلس القومي للمرأة منذ يوم 14 يونيو الجاري بالتزامن مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث.

يذكر أن النجمة نيللي كريم شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.