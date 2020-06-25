فيديو .. حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة الحساس

طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة "الحساس" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أحمد الصانع، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:حسام كامل، وحققت أكثر من 30 ألف مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحها. كامل، وحققت أكثر من 30 ألف مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحها. Advertisements يذكر ان الجسمي قد أصدر حديثاً أغنية "روح العشق" عبر "يوتيوب"، والتي سجلت أكثر من ملون مشاهدة في خلال 5 ايام من طرحها على قناته الرسمية .، من كلمات: العُلا ألحان: حسين الجسمي توزيع: زيد عادل.

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