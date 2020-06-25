أحمد فلوكس : أبحث عن الحب الحقيقي

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، لمصابي كورونا يقبلون بعضهم على الرغم من وجود عازل بينهم.
علق فلوكس على الصورة أنه لا يبحث عن امرأة جميلة ولايبحث عن الحب بل عن هذا فبالنسبة له هذه الصورة مثال للحب الحقيقي وهو ما يبحث عنه.
تفاعل معه عدد كبير من الجمهور وتلقى العديد منالتعليقات ومن بينها أن هذا الشكل من الحب ليس موجود بين العرب ليرد عليه فلوكس بأن العرب أهل الحب والسلام.
يذكر أن أحمد فلوكس شارك في فيلم الممر والذي حصل على إشادات جماهيرية كبيرة كما يشارك في مسلسل سيف الله خالد بن الوليد.
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