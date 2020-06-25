أشرف زكي يكشف لـ الوفد آخر تطورات عبد الله مشرف الصحية

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عبد الله مشرف.
وقال دكتور أشرف في تصريحات خاصة لـ الوفد: إن حالة الفنان عبد الله مشرف مستقرة، حيث يعاني من اشتباه في جلطة بالمخ، وبالفعل تم اتخاذ جميع
يذكر أن الفنان القدير عبد الله مشرف تعرض لوعكة صحية فجر اليوم حيث نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتتباع نقابة المهن التمثيلية حالته الصحية لحظة بلحظة وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.
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