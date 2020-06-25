مجدي صبحي لهدى عمار : الساحة في انتظارك

وجه الفنان القدير مجدي صبحي رسالة للفنانة هدى عمار، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلا : "فنانه ذات مذاق خاص ودائمآ أستمع لصوتها العذب الجميل صوت من فن الزمن الجميل.. أنها المبدعه وصديقتي العزيزه هدي عمار تلميذة عمار الشرعي ومكتشفها". : "فنانه ذات مذاق خاص ودائمآ أستمع لصوتها العذب الجميل صوت من فن الزمن الجميل.. أنها المبدعه وصديقتي العزيزه هدي عمار تلميذة عمار الشرعي ومكتشفها". Advertisements شاهد وتابع مجدي حديثه قائلا :" عودي ياهدي الساحه الفنيه في انتظارك ونحن جميعآ في انتظارك جمهورك بيحبك ومستنيكي"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور.

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