كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد العوضي يعلن عن موعد عرض "شديد الخطورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان أحمد العوضي، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهر "العوضي"، في هذه الصورة من كواليس بروفات مسلسله الجديد، وعلق قائلاً: "نغرة كده من بروفات أكشن شديد الخطورة، من 1/7 على Watch it".

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي، مشاركته في مسلسل ''الاختيار"، بتجسيد دور الارهابي هشام عشماوي.



قصة مسلسل "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"



يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.