تراند اليوم : أحمد فلوكس يبحث عن الحب بهذة الطريقة – شاهد

نشر الفنان احمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة , ظهر فيها مسنين يظهر عليهم حاله الحب في زمن الكورونا .

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا ” أنا لا أبحث عن امرأة جميلة ، أنا لا أبحث عن الحب ، أنا أتطلع إلى هذا ، هذا هو الحب الحقيقي ، وهذا ما أبحث عنه”.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتي:

-معانى الحب مختلفه فى الاجيال الجديده مع الاسف فى جميع الجنسيات لان المصالح و اشياء اخرى بتتدخل !!

– و الله ما في منك انت

-هتلاقيه و هتتبسط و نفرحلك كلنا يا فنان

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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة، بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس، مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.