تراند اليوم : شقيقة شيرلوك هولمز في مأزق.. دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم على نتفليكس- شاهد

طرحت شبكة نتفليكس اللقطات الرسمية الأولى لفيلم “إينولا هولمز”، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، والذي سيشهد مشاركة مميزة في أدوار البطولة بين نجمة مسلسل Stranger Thing ميلي بوبي براون، والنجم هنري كافيل.

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وحسبما ذكر موقع EW، فإن الفيلم تدور قصته حول الشقيقة الصغرى لشخصية المحقق الشهير “شارلوك هولمز”، والتي تجسدها ميلي باسم إينولا، وتتولى الفتاة الصغيرة قضايا لحلها بنفسها على خطى شقيقها، وتنطلق في عيد ميلادها الـ 16 للبحث عن والدتها، بعد اختفائها.

وأفاد الموق بأن الفيلم مستوحى من سلسلة روايات الغموض بعنوان Enola Holmes Mysteries للكاتبة الأمريكية “نانسي سبرينجر”، ويطرح للعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.

ورغم ذلك، يواجه الفيلم إلغاء طرحه، بعد أن تقدمت المؤسسة المالكة لحقوق نشر مؤلفات السير Arthur Conan Doyle المؤلف الأصلي لروايات شرلوك هولمز، بدعوى قضائية، للمطالبة بحقوق استغلال الملكية الفكرية، واستغلال شخصية هولمز التي ابتكرها السير “أرثر” في مؤلفاته.

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وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن المؤلفة الأمريكية “سبرينجر” تواجه الدعوى القضائية نفسها، لاستغلالها لشخصية أصيلة من مؤلفات “آرثر كانون”.

ورفعت الدعوى بمدينة نيو مكسيكو الأمريكية، من قبل مؤسسة Doyle Estate المالكة لعدد من حقوق الملكية الفكرية لمؤلفات “آرثر كانون” ومن ضمنها روايات هولمز.