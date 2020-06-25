تراند اليوم : تعرف علي قصة هروب “أحمد زكي”.. بعد طلب الزواج من وردة الجزائرية- أتفرج

مر الراحل أحمد زكي في حياته بالعديد من العلاقات العاطفية، وكثيرا ما أقدم على الزواج بعد طلاقه، إلا أنه دائما كان يهرب في اللحظة الأخيرة، والسبب هو حبه الشديد لطليقته هالة فؤاد، التي حبها حبا جما ورفض الزواج بآخرى بعدها.

وذكر محمد عشوب الماكير الخاص به أثناء لقائه مع برنامج “ET بالعربي”، موقفا جمعه به حينما فكر أحمد زكي الزواج بامرآة أكبر منه في العمر، قائلا: “بعد الحادثة رجع وفكر بالزواج،

وقالي أنا عايز اتجوز يا فريدة فهمي يا وردة الجزائرية، فقولتله أنت بتهزر، قالي لا لإني عايز أتجوز واحدة أكبر مني، لإني جربت الصغيرة تعبت، فأجرب الكبيرة يمكن أتعايش معاها، بحياة تانية، يمكن هي اللي هتدلعني مش أنا اللي هدلعها، فقولتله فريدة فهمي مليش فيها، لكن وردة حبيبتي”.

وبالفعل ذهب عشوب لوردة الجزائرية، ونفذ رغبة الراحل، وسرد عشوب تفاصيل اللقاء وقال: “روحت لوردة وقولتلها، فقالتلي أحمد زكي ده مجنون، قولتلها يعقل، لأنه بيحبك وبيقعد يكلمني عليكي، فقالتلي أنت بتهزر،

قولتلها لا والله بتكلم جد، وكنا رايحين تاني يوم نصور مشهد وهو بينط مع ممدوح وافي، من فوق كوبري عباس، والكوبري قدام بيت وردة، فقولتلها بكرا إحنا هنصور، فقالتلي ما ييجي يشرب فنجان قهوة، فقولتلها هنبقى مشغولين، ولكن ممكن تشوفيه بالنظارة المعظمة، وفعلا قعدت بصت واهتمت بالموضوع”.

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واستكمل حديثه، وأكد أن الموضوع تحول بالفعل للجد، وحددوا موعدا للشبكة، ولكن في آخر لحظة هرب، مما وضع عشوب في موقف صعب أمام وردة، وذكر ما جرى: “كان لازم أرد عليها وأنه الراجل جاي،

فأول ما شافتني ضحكت، وقالتي يا محمد معقول أنا كنت هوافق، بعد جمال قسري نائب جمهورية في الجزائر، وبليغ حمدي هتجوز أحمد زكي ويقولوا اتجوزت واحد أصغر منها”.

واستطرد حديثه وقال: “وبعدها دخلت عليه وكان في حال يرثى لها، فقولتله أنا كدبت وقولت إن في عربية إسعاف جات وشالتلك، قالي بص يا عشوب أنا مقدرش أتجوز واحدة بعد هالة فؤاد”.

وتحدث عن أحد المواقف المؤلمة بحياته، وهي عندما بدأ المرض يتسرب له، وختم عشوب حديثه وقال: “كان عارف أنه هيموت، وكان دايمًا يقولي أنا هموت صغير، وبالفعل توفى في عمر الـ55،

وأحنا بنعمل فيلم “معالي الوزير”، أبص ألاقي صلاح الخاص بالملابس، جايبله حوالي 5 علب سجائر، فبقوله ايه ده، ليه كل الأنواع دي، فقالي علشان السرطان يخش بسرعة”، ونصح عشوب الجميع بعد ذلك الموقف وقال: “حذاري إن حد يطلب المرض”.