تراند اليوم : عرض مسرحية “مشهور مش مشهور”.. أونلاين الليلة

تعرض مسرحية “مشهور مش مشهور” عن قصة “كلخاس” لأنطون تشيكون، الليلة، في إطار مبادرة “اضحك – فكر – اعرف”، وهي من إعداد وإخراج مازن الغرباوي، وذلك في تمام 11 مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية على يوتيوب.

والمسرحية بطولة سامي مغاوري، محمد طلبة، ديكور مصطفى التهامي، إضاءة مازن الغرباوي، إعداد موسيقى إسلام علي، العرض من إعداد وإخراج مازن الغرباوي.

ويعقِّب على العرض الفنان الكبير دكتور سناء شافع، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”.