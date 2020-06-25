تراند اليوم : مطرب بريطاني.. ينتهي من تصوير “جيل منحوس” في القاهرة- أتفرج

انتهى المطرب مالك مالك البريطاني صاحب الأصول العربية، من تصوير أحدث فيديو كليب له بعنوان “جيل منحوس”، كلمات نور محمد وألحان وتوزيع جلال فهمي، إخراج محمود مهدي.

وجرى تصوير الكليب بإحدى الفيلات بالقاهرة، واستغرق تصويره يوما كاملا، باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير، ويحكى الكليب عن تعرض هذا الجيل إلى صعوبات في حياته، بينها زلازل وأعاصير وثورات وأخيرا وباء.

ودارت فكرة تصويره عن شاب يقضي وقته طوال اليوم في منزله بسبب الخوف من فيروس كورونا، وهربا من هذه الأجواء يمارس العديد من الأنشطة في المنزل، مثل الطهي والرسم والرياضة.

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وبطريقة كوميدية ارتدى مالك خرز أزرق، وأمسك المبخرة لينصرف فيروس كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وتقول كلمات “جيل منحوس”: أنا جيلي عدى عليه أحداث خطيرة، زلزال إعصار وثورة، وباء وعزل وحاجات خطيرة، مش ناقص غير كائن فضائي وديناصور، أو نيزك ينزل على الكوكب ونفضها سيرة، كانت ناقصة كمان فيروس لأ وكمان قاعدين بالبيت، جيلنا جيل ملبوس منحوس، فنبخر بعض ياريت.