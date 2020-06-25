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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها الـ 27 ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة نجلتيها.
زينب، وجهت رسالة شكر خاصة لكل من هنأها بعيد ميلادها، وكعادتها استطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها وجمال ابنتيها والتي حرصت على تنسيق الألوان بينهم.
وقالت زينب في تعليقها: “شكرا من قلبي على معايدتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير، وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل ألوان السعادة الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي أولاد الجميع”.
يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام 1998، وكانت هيفاء وهبي قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.
وقيل إن سبب القطيعة بينهما أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وتأسر قلوب متابعيها بأناقتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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