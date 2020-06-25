الفنان وائل عبدالعزيز مطلوب للنيابة في قضية سب ريهام سعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حددت نيابة المعادي في القاهرة، جلسة الأول من يوليو المقبل، لسماع أقوال الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في البلاغ المقدم من دفاع ريهام سعيد، مُقدمة برنامج “صبايا الخير” سابقًا على قناة “الحياة” الفضائية، لاتهامه بسبّها وقذفها.

وتضمن البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، أن عبدالعزيز بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لريهام سعيد بألفاظ وعبارات تعد سبًا وقذفًا، وتحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة على نحو يناقض ويخالف كافة القوانين والشرائع السماوية والإنسانية.

وأوضح البلاغ أن عبدالعزيز قال في الفيديو: “ما بعتبركيش إعلامية اتفرج عليها، هو إنتي مش حبسوكي ولبستي أبيض- أنا مش فاهم إنتي مين إداكي رخصة أصلاً، أو مين إداكي تصريح إنك تبقي إعلامية”، وذلك بتعبيرات وجه تمثل إهانة.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ‏ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.