- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حددت نيابة المعادي في القاهرة، جلسة الأول من يوليو المقبل، لسماع أقوال الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في البلاغ المقدم من دفاع ريهام سعيد، مُقدمة برنامج “صبايا الخير” سابقًا على قناة “الحياة” الفضائية، لاتهامه بسبّها وقذفها.
وتضمن البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، أن عبدالعزيز بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لريهام سعيد بألفاظ وعبارات تعد سبًا وقذفًا، وتحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة على نحو يناقض ويخالف كافة القوانين والشرائع السماوية والإنسانية.
وأوضح البلاغ أن عبدالعزيز قال في الفيديو: “ما بعتبركيش إعلامية اتفرج عليها، هو إنتي مش حبسوكي ولبستي أبيض- أنا مش فاهم إنتي مين إداكي رخصة أصلاً، أو مين إداكي تصريح إنك تبقي إعلامية”، وذلك بتعبيرات وجه تمثل إهانة.
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان وائل عبدالعزيز مطلوب للنيابة في قضية سب ريهام سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.