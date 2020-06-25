ابنة رجاء الجداوي: والدتي لم تفقد الوعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد وضعها على جهاز تنفس صناعي تداخلي خلال تواجدها بالعناية المركزة بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.

أميرة، قالت في تصريحات لـ cnn بالعربية: “والدتي ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، ولكنها لم تفقد الوعي، فقط يتم تخديرها من جانب الأطباء لتحمل وجود أنبوب التنفس الصناعي عبر القصبة الهوائية لدفع الأكسجين للرئتين وإطعامها عبر أنبوب موصل للمعدة”.

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وأضافت، أن الأطباء أخبروها أن وضع والدتها على جهاز التنفس الصناعي به خطورة عالية، ولكنها على ثقة بالله في شفاء والدتها التي تحملت معاناة كبيرة مع هذا المرض الشرس بكل صبر ورضاء، مؤكدة أنها لا تتوقف عن الدعاء للخالق هي وكل محبيها لإتمام شفائها.

وأشادت أميرة مختارة، بجهود الأطباء الذين يعالجون والدتها، قائلة: “الأطباء بمستشفى الخليفة للعزل يقومون بدورهم على أكمل وجه، وليس هناك تقصير في علاج والدتي داخل المستشفى”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، تم ثبتت إيجابية المسحة الثالثة لها لفيروس كورونا، وتم وضعها مؤخرًا على جهاز تنفس صناعي تداخلي خلال تواجدها في العناية المركزة.