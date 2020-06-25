بعد وفاة ابنه.. حمدي الميرغني يطلب الدعاء لأوس أوس

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجع نجم مسرح مصر، الفنان المصري محمد أسامة، الشهير بـ “أوس أوس”، بوفاة نجله الأصغر “علي” الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، وذلك مساء الأحد 21 يونيو.

الفنان حمدي الميرغني نشر صورة تجمعه بأوس أوس، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وطلب من الجمهور الدعاء له ولزوجته بالصبر على مصابهم الأليم.

الميرغني كتب: “أوس أوس مش مجرد صاحب جدع أوس أوس أخ بمعني الكلمة جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح سند وضهر ليا ولكل أصحابه وأهله ودايماً الضحكة مابتفارقش وشه في أصعب الظروف”.

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وأضاف: “قلبي واجعني عليك يا خويا بس أنا عارف كويس أنك مؤمن بقضاء الله ومؤمن أن علي في مكان أفضل بكتير؛ علي طير من طيور الله في جنته إن شاء الله”.

وتابع: “وأنا عارف إن الفراق صعب أوووي بس واثق أن ربنا هيهون عليك بقولك الحمدلله.. ربنا يصبرك ويخفف عليك أنت ورويدا وتفضلوا ساندين بعض دايماً في الشدة وربنا يجعلها أخر الأحزان عليكم إن شاء الله”.

وطالب جمهوره بالدعاء له، بقوله: “بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا ربنا يرزقهم الصبر وينزل عليهم السكينة ويصبرهم علي فراق علي ويجعله شفيعاً لهم في دخولهم الجنة ويبارك لهم في عمر”.