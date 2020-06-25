5 نظريات ترسم أحداث الجزء الخامس من "لا كاسا دي بابل"

يحظى مسلسل "لا كاسا دي بابل - La Casa De Papel" أو "بيت المال" بشعبية وجماهيرية عالمية، حولته إلى ظاهرة يصعب تفسيرها من فرط تعلق مشاهديه بأحداثه.

وأعلنت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل عن تجديد مواسمه مؤخرًا؛ ليصدر جزء خامس وسادس وسابع للسلسلة، إلا أنها لم تحدد بعد الموعد، وهو ما زاد من حماس الجمهور.

وطرحت شبكة نتفليكس الجزء الرابع من السلسلة منذ شهرين تقريبًا، وتضمن الموسم مفاجآت غير متوقعة وموت أبطال مفضلين؛ ليحاول الجمهور بعدها التنبؤ بأحداث مسلسل الجريمة والإثارة.

موقع "فاميلي ديلي" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز النظريات والتنبؤات التي وضعها الجمهور لأحداث الجزء الخامس من مسلسل "لا كاسا دي بابل - La Casa De Papel".



1- انفصال البروفيسور

انتهى الجزء الرابع من المسلسل بعثور المحققة أليشيا على مقر البروفيسور (ألفارو مورتي) الذي يخطط منه لجريمة السرقة، وتصويبها مسدس على رأسه.

بعد رفد المحققة من عملها وتشويه سمعتها لم يعد لديها ما تخسره، الأمر الذي يضع البروفيسور في مأزق.

يرجح البعض أن وصول المحققة إلى البروفيسور قد ينتهي بمقتله، لكننا نعلم أنها في الشهور الأخير من حملها، وقد تجد نفسها مضطرة لتقديم إنجابها أولوية على إلقاء القبض على البروفيسور.

خمن الجمهور أن الموسم الجديد سوف ينتهي برحيل البروفيسور بسبب تصريحات الممثل السابقة حول إيمانه بحتمية عودة شخصية البروفيسور إلى الوحدة والعزلة التي كان يعيش فيها قبل وقوعه في الحب، فهو يرى أن الوحدة هي مصيره الحتمي.

وفسر الجمهور هذا الرحيل إما بموت البروفيسور، أو انفصاله عن حبيبته لشبونة لإنقاذها هي والفريق من تبعيات علاقتهما المعقدة.



2- رحيل دنفر وهلسنكي

لاحظ الجمهور في نهاية الموسم الرابع بعد وفاة نيروبي ظهورها بفستان أحمر بجوار بقية أبطال العمل المتوفيين وهم: برلين وموسكو وأوسلو، تكرار نفس المشهد في بداية الحلقة الخامسة من الموسم الرابع.

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في بداية الحلقة انضمت نيروبي ومن رحلوا عن المسلسل إلى دنفر والبروفيسور وهلسنكي، وهو ما دفع البعض إلى التنبؤ بوفاة الشخصيات الثلاث الأخيرة بعد ظهورهم في قائمة الضحايا.

3- هروب الفريق ضمن المتظاهرين

ما زال الفريق عالقًا في بنك إسبانيا دون وجود ملامح واضحة لخطة هروبهم، وهو ما دفع البعض للتخمين أن خطة الهروب سوف ترتكز على الاندماج مع بقية المتظاهرين المعتصمين أمام البنك.

أهم ما يدعم هذه الخطة هو إصرار البروفيسور على كسب الشعب في أكثر من مشهد، الأمر الذي يؤكد احتياجه لهم في المستقبل لإتمام عملية الفرار.

4- انضمام أليشيا إلى الفريق

بعد ملاحظة الجمهور وجود علاقة بين إليشيا وحبيبة برلين السابقة، بسبب معرفة الأولى كافة تفاصيل عملية السرقة، يرجح الجمهور أن انضمام إليشيا للفريق مسالة وقت

5- طوكيو الناجية الوحيدة

تتضمن هذه النظرية بعض الشوائب، إلا أن الجمهور يرى أن طوكيو سوف تكون الناجية الوحيدة في المسلسل لأنها هي من تروي أحداثه.

مع رحيل شخصيات أساسية واحد تلو الآخر، يحتمل أن هذه النظرية قد تثبت فشلها.