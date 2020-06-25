ثنائيات الآباء والأبناء في هوليوود.. هذا الشبل من ذاك الأسد

عرفت هوليوود العائلات الفنية بمجال السينما لسنوات طويلة، وشارك العديد من نجوم هوليوود أبناءهم في النجومية والشهرة بعالم السينما والتليفزيون.

ودلل على ذلك تقرير نشره موقع EW، إذ كشف عن ثنائيات الأب والأبن الأبرز بهوليوود، الذين تشاركوا في الشهرة، والعمل بنفس مجال التمثيل على شاشات السينما.

جيري ستيلر وبن ستيلر

بدأ الموقع قائمته، بالنجم الراحل جيري ستيلر، الذي قدم للسينما نجله النجم الكوميدي الكبير بن ستيلر، وسبق لهما الظهور معا في اعمال سينمائية أبرزها فيلم Zoolander.

ويل سميث وجادين سميث

النجم ويل سميث، الذي شارك ابنه جادين في بطولة عدد مميز من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم pursuit of happinessk، الذي ظهر به جادين وهو مازال صغيرا في السن.

كلينت إيستوود وسكوت إيستوود

من النجوم الذين ساروا على خطى أبائهم في العمل بهوليوود، النجم الشاب سكوت ايستوود، نجل اسطورة هوليوود الممثل والمخرج الكبير كلينت ايستوود.

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توم هانكس وكولين هانكس

النجم الشاب "كولين هانكس"، الذي تتبع خطى والده النجم الكبير توم هانكس في العمل بهوليوود، وقدم كولين مجموعة من الأدوار المميزة في أفلام شهيرة مثل Drunk History و Fargo.

دونالد ساثرلاند وكيفر ساثرلاند

من ثنائيات الأب والأبن المتميزة، النجم الكبير دونالد ساثرلاند، ونجله النجم الأشهر أيضا كيفر ساثرلاند، اللذان سبق لهما المشاركة في أعمال سينمائية مميزة أبرزها Max Dugan Returns.

ستيلان سكارسجارد وأليكساندر سكارسجارد

من النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا بغض النظر عن نجومية أبائهم، النجم الشاب أليكساندر سكارسجارد، الذي لم يعتمد على شهرة والده النجم الكبير ستيلان سكارسجارد، في تحقيق شهرة كبيرة لنفسه بهوليوود.

كيرك دوجلاس ومايكل دوجلاس

اختتم الموقع القائمة، بالثنائي الأشهر على الإطلاق، كيرك ومايكل دوجلاس، واللذان يمتلكان معا رصيدا لا يضاهى من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما.



