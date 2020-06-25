وائل جسار سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة

منح المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي عضوية ولقب سفير السلام والنوايا الحسنة للنجم اللبناني وائل جسار وذلك لدوره البارز في دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي ونبذ العنف في العالم العربي، وباعتباره من ضمن أفضل الشخصيات البارزة التي ساهمت في دعم الأعمال الإنسانية من خلال الفن، والذين تم ترشيحهم لهذا اللقب السامي. وطلب المركز من كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة تسهيل مهام “جسار” لخدمة العمل الإنساني الدولي، بموب المهام المكلف بها.

من جهة أخرى، يحقق النجم وائل جسار نجاحاً مميزاً بأغنية “ما تغيبش ثواني” التي صدرت مؤخراً من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي وضعت كل امكانياتها لتقديم عمل فني يليق بكل ذواقة الفن الراقي.

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الكليب حمل رسالة انسانية ونفذه المخرج المبدع فادي حداد الذي نجح في تقديم وائل بصورة مختلفة.

وكان وائل جسار قد تصدر الشاشات والاذاعات وكافة المنصات الاجتماعية والوسائل الاعلامية بشكل راقٍ بعدما وضعت شركة الانتاج خطة تسويقية ضخمة جداً للترويج للكليب.