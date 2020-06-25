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من سيحيي الحفل المباشر بدون جمهور على شاهد؟

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Patricia 0 تبليغ

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Jun 25, 2020

في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار “معيّدين معاكم”، تواصل “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار “مكمّلين معاكم”.

في هذا السياق يطل النجم أصيل أبوبكر والنجم وليد الشامي في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد VIP مساء الخميس 25 يونيو تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من “مجموعة MBC” – الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلات مع أصيل أبوبكر ووليد الشامي، وذلك قبل بدء حفلهما وخلاله.

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