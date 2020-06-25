فنانات قلّدن أصوات زميلاتهن.. فمن كانت أكثرهن احترافا؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تمتلك العديد من الفنانات موهبة كبيرة في تقليد الأصوات، ومنهن من لديها هذه المهارة كل على طريقتها الخاصة، يقمن بهذه الموهبة من وقت لآخر عند استضافتهن في المقابلات التلفزيونية.

الفنانة السورية أصالة نصري أخذت النصيب الأكبر بعد أن قامت الكثير من النجمات بتقليد صوتها، وتأتي بعدها أحلام وهيفاء وهبي وإليسا، وهنا فإن الفنانة الأردنية المقيمة في سوريا صفاء سلطان خطفت الأضواء عندما قلدت شخصيات عدة بينهم الإعلامية وفاء الكيلاني، أحلام، وجورج وسوف، أصالة، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا.

ومن الواضح أن سلطان فنانة متعددة المواهب، فاستطاعت أن تلفت الأنظار من خلال تقليد الشخصيات الفنية إلى جانب إبداعها في مجالي التمثيل والغناء. وأثارت التفاعل معها على السوشال ميديا ممن تفاجأوا بقدرتها على تقليد نجوم مثل أصالة بهذا الشكل.

ولمن يعرف الفنانة صفاء سلطان فإنها ليست المرة الأولى لها التي تكشف عن مواهبها في التقليد، حيث تعد من أبرز الفنانين الذين يمتلكون قدرة كبيرة على تقليد زملائهم مثلما ظهرت في أكثر من مناسبة.

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كما تعد الفنانة ميس حمدان من النجمات اللاتي عُرفت منذ سنوات قليلة بقدرتها على تقليد أصوات زملائها الفنانين والفنانات، لذلك أصبحت العديد من القنوات الفضائية تُفضل استضافتها في برامجها حتى تُظهر هذا الجانب منها، فقد قلدت نانسي عجرم ونجوى كرم وأصالة وأنغام ونوال الزغبي وإليسا وغيرهن، وانتشرت لها الكثير من الفيديوهات حول هذا الشأن.

وذاع صيت الفنانة المصرية ميرهان حسين مؤخرًا حول قدرتها على تقليد العديد من النجوم والنجمات، رغم أن موهبة التقليد عرفت بها في بداية ظهورها في برنامج "ستار أكاديمي"، ولم تكتفِ بتقليد الأصوات فقط بل قلّدت أيضاً إطلالات النجمات من حيث الملابس، وكذلك الميكاج لتبدو مثل السيدة فيروز، وكذلك نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وأثارت نجمة "ذا فويس" الفنانة الأردنية نداء شرارة، إعجاباً شديداً بين متابعيها، بعدما كشفت عن موهبة كانت تُخبّئها، وهي مقدرتها على تقليد مجموعة من أشهر الفنانات في العالم العربي، إلى جانب موهبة الغناء التي تتمتّع بها. وقلدت الفنانة شرارة نجمات أبرزهن أصالة، إليسا، احلام، سيرين عبد النور، نوال الزغبي وغيرهن الكثيرات.

لمشاهدة النجمات اللاتي ظهرن وهن يقلدن أصوات زملائهن وزميلاتهن من الفنانين، تابعوا الفيديو أعلاه