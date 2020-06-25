سامي مغاوري يبدأ تصوير "قبل الأربعين"

كشف الفنان سامي مغاوري، عن تعاقده مع بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمشاركة علي فيلم "قبل الأربعين" والذي تبدأ له مرحلة التصوير الفعلية قريبًا .

أكد مغاوري، أنه ينتظر تصوير هذا العمل باستعداد مكثف وذلك نظراً للكاريزما المختلفة الذي يطل بها لأول مرة على جمهوره ومعبرا عن سعادته وسروره بالتعاون مع جميع فريق العمل .

أضاف مغاوري، أن الذي صمم علي اختياره المخرج معتز حسام ووصفه بأنه جوكر الحدوته وفي نفس السياق بدء المخرج معتز حسام فى معاينة الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم "قبل الأربعين" استعداداً لانطلاق التصوير والذهاب الي مرحلة البلاتو خلال الشهر المقبل .

يشار إلى أنه تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" حول الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها.

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فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفي، بسمه، هاله فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، ومن إنتاج بروماكس للمنتج شادي صبره ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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