ديانا كرازون تحتفل بخطوبة شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بخطوبة شقيقتها زين كرازون، إلى شاب من خارج الوسط الفني يدعى “عبدالله”.

شقيقة ديانا نشرت صورة تجمعها بخطيبها من حفل خطوبتهما، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم.. عقبالكم يا أحلى صبايا”.

ديانا هنأت شقيقتها، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، حيث كتبت: “زوو حبيبتي بنتي ونور عيني.. الله يتمم عليكي ويعطيكي سعادة على قد طيبة قلبك”.

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الفنانة الأردنية أضافت: “ويارب يريح بالك ويكون الزوج الصالح يلي يحميكي ويصونك ويكون سندك بهالحياة.. مبروك يا عمري”.

يُذكر أن ديانا كرازون كانت قد احتفلت بخطبتها إلى الإعلامي الأردني معاذ العمري، يوم الجمعة 28 فبراير الماضي، في حفل عائلي شهد حضور عددًا كبيرًا من أقارب العروسين، وقد تألقت الفنانة الشابة خلال الحفل بفستان أبيض مطرز بفصوص ذهبية، مع حزام ذهبي على الخصر، من توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie، وزاد من جمال إطلالتها وضعها تاج ذهبي على الرأس مع ترك شعرها منسدل بتموجات ناعمة.

من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون مؤخراً أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان «صعب أقدر»، كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود.