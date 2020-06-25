آسر ياسين يعود إلى روبي بعد تأجيل موعده مع نيللي كريم

الخميس 25 يونيو 2020

بعد تأجيل مشروع تقديم الجزء الثاني لمسلسل ب "100 وش" لموسم دراما رمضان 2022 وانشغال النجمة نيللي كريم بتصوير "فيلم رعب"، تعاقد النجم آسر ياسين مع شركة "دانا" للإنتاج الفني لتقديم فيلم غنائي استعراضي من بطولة النجمة روبي، ليسجلا اللقاء الثاني بينهما بعد المشاركة في بطولة فيلم "العهد" منذ 12 عاما.



الفيلم المنتظر سيعد أكبر فيلم غنائي استعراضي عربي حسب تصريحات المنتج راني مسحال، ومن المنتظر أن يشارك في بطولته النجمة ياسمين رئيس، ماجد الكدواني، مصطفى خاطر، والعديد من الفنانين الجاري ترشيحهم، ويعد ذلك الفيلم الذي يجمع آسر ياسين بروبي بعد ما يقرب من 12 عام من فيلم "الوعد".

ومن المقرر البدء في تصويره فور انتهاء الفنانة روبي من تصوير دورها في فيلمها الجديد "حلم سوسن" والذي صورت منه 8 أيام قبل شهر رمضان الماضي وتوقف تصويره لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الدرامية، ثم فرض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المنتظر تخفيفها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وتقدم روبي في العمل دورًا مختلفًا من خلال زيادة جرعة الكوميديا التي قدمتها عن أعمالها السابقة، من خلال مزج الأحداث الواقعية بالخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما، كما ستظهر خلال أحداث الفيلم بلوك مختلف عن أعمالها الماضية.

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وتدخل روبي وطاقم أعمالها مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين عقب العودة لاستئناف التصوير الداخلي ثم ينطلق باقي طاقم العمل لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فور الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يشارك في بطولة الفيلم من نجوم الكوميديا عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج سينرجي فيلمز.

يذكر أن آسر ياسين كون ثنائيا ناجحا مع نيللي كريم في موسم دراما رمضان 2020 بعدما قدما سويا بطولة مسلسل "ب 100 وش" والذي تدور أحداثه حول نصابة من حي شعبي، تتعرف على نصاب محترف من حي الزمالك الراقي، ويتعاونا سويا في عدة عمليات، ولكنهما يخسران كل ثروتهما في النهاية، وكان من المقرر تقديم الجزء الثاني العام المقبل، ولكن المخرجة كاملة أبو ذكري أعلنت رغبتها في عدم تقديم أية مسلسلات العام المقبل والتفرغ لإخراج فيلم مقتبس عن رواية لنجيب محفوظ.