شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تمارس الرياضة في جيم منزلها والان مع التفاصيل

الخميس 25 يونيو 2020 شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بفيديوهات لهها خلال ممارسة الرياضة في الجيم الخاص بمنزلها حيث تعيش في بيروت. وظهر حوض السباحة الكبير الموجود في البناية التي تقطنها هيفاء في أفخم الأحياء في بيروت. كما تسعى هيفاء بين فترة وأخرى بمشاركة جمهورها بنشاطات من يومياتها، لاسيما ما تقوم به خلال فترة الحجر المنزلي التي فرضها تفشي وباء "كورونا".

Advertisements وبدا واضحًا أن هيفاء حافظت على جسدها طيلة الفترة الماضية، ولم تفرط في تناول الأطعمة، وهذا ما جعل لياقتها تكون واضحة من خلال الفيديوهات التي نشرتها في خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستقرام".

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