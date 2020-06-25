نجمات تعرضن للخيانة وهذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر

الخميس 25 يونيو 2020

كثيرات يظنُنَّ أن الجمال يمنع الرجل من الخيانة، ولكن تعرض أشهر النجمات للخيانة يحطم هذه النظرية، حتى أن بعض هؤلاء النجمات يرين أن الخيانة طبع في كل الرجال، فما هي التجارب التي مررن بها ليصلن إلى هذا الاعتقاد؟ أوضحت أصالة من قبل أنها تعرضت لكل أنواع الخيانة، وتحدثت عن كم الألم الذي تحدثه هذه الخيانات، وقد كان يظن البعض أنها تشير إلى زوجها السابق "أيمن الذهبي"، وبعد انفصالها عن زوجها الأخير "طارق العريان" كتبت لها ابنتها شام رسالة عبر إنستقرام تؤكد فيها أنها تدعمها وأنها قوية رغم الألم والخيانة التي تعرضت لهما، ولكنها حذفت المنشور بعد ذلك. ما جعل الكثيرين يشعرون أن "طارق العريان" أيضاً انفصلت عنه بسبب الخيانة. أما "دينا الشربيني" فقد أوضحت في لقاء تليفزيوني سابق أنها تعرضت للخيانة من قبل شخص ارتبطت به، وكان حجم الخيانة مضاعفاً؛ لأن هذا الشخص خانها مع صديقة لها، وقد كانت لا تتخيل أن تقوم هذه الصديقة بهذا الفعل. أيضاً "ديمة بياعة" تعرضت للخيانة، وقد صرحت بذلك بعد طلاقها من "تيم حسن" ولكنها بجانب تصريحها عن سبب الانفصال أوضحت أيضاً من هي تلك المرأة التي كانت وراء هذه الخيانة؛ لأنها صديقة لها وهي "نسرين طافش"، وقد تشابهت تجربة "ديمة" مع تجربة "دينا الشربيني"؛ لأنها كانت تجمعها صداقة بـ"نسرين طافش". وقد تم الزج باسم "نسرين طافش" في قضية طلاق أخرى عندما أعلنت "ديمة الجندي" أن طلاقها حدث بسبب الخيانة، ولكنها نفت ذلك، وفي نفس الوقت أكدت أنها لديها خلاف مع "نسرين"؛ لأنها قامت بإيذاء أشخاص قريبين منها وهم "ديمة بياعة". تعرضت "علا غانم" للخيانة وقد صرحت بهذا الأمر، وهذه التجربة جعلتها مقتنعة أن على الأقل ٨٠٪ من الرجال يخونون، بعضهم في شكل نزوة، والآخرون يظلون على هذا الحال حتى نهاية حياتهم.



أيضاً "أنغام" ترى أن الخيانة شيء يستمتع به الرجال، كما صرحت بأنها قد تمت خيانتها واستغفالهَا، ولكنها لم تصرح من من بين أزواجها السابقين قام بهذا، وأكدت أن جيلها من النساء سمع عن الرجال الجيدين ولكنه لم يرهم. من النجمات اللائي تعرضن للخيانة أيضاً هي "نوال الزغبي"، وقد حكت ألم هذه التجربة، ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعلها تكافح ١٢ عامًا من أجل الطلاق. الرحيل هو رد فعل "رانيا يوسف" عندما يتم خيانتها، وحين سئلت: هل حدث هذا الأمر من قبل، أكدت أنه حدث بالفعل. أما "غادة عبد الرازق" فقد صرحت بأنها قد اكتشفت خيانة زوجها السابق الصحفي "محمد فودة"، وسخرت من الأمر أن الرجال لديهم "طفاسة" هي ما يجعلهم يخونون. وأخيراً "فريال يوسف" التي اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر الأمر الذي دفعها لإلغاء الحفل تمامًا، وقد اكتشفت أمر الخيانة بالصدفة أثناء تصفح جواله.