أبرزهم «غبي مني فيه 2».. «دانا للإنتاج» تعاود نشاطها بـ4 أفلام جديدة

الخميس 25 يونيو 2020

أكد المنتج راني مسحال أنه قرر استئناف نشاط شركة «دانا» للإنتاج الفني والتوزيع، التي أسستها والدته المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال، بالتعاقد على 4 أفلام دفعة.



وأول هذه الأعمال فيلم «٣٠ مارس» الذي سيبدأ تصويره الأسبوع المقبل، إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني، وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.

وتعاقدت الشركة مع المخرج هادى الباجورى لإنتاج فيلم غنائي، من بطولة أسر ياسين وروبي وماجد الكدوانى وياسمين رئيس ومصطفى خاطر وآخرين.

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وقررت الشركة إنتاج الجزء الثانى من فيلم «غبي منه فيه» بطولة هانى رمزى.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل العمل الرابع خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توقيعات أبطال العمل.

شركة «دانا» قدمت عددا من الأعمال مثل «ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش»، وكان آخر أعمالها «بترا بوابة الزمن» عام ٢٠١٧.