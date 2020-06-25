شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: إصابة عبدالله مشرف بجلطة في المخ والان مع التفاصيل

الخميس 25 يونيو 2020 قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الخميس، إن الفنان عبدالله مشرف، أصيب منذ قليل بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي.

وأوضح «زكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن إصابة الفنان عبدالله مشرف هي اشتباه في جلطة في المخ، وحاليًا نتابع حالته مع المستشفى، ونتمنى له الشفاء والسلامة.

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