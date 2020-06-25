رحلة نجاح “اضحكي” لـ عاصي الحلاني مستمرة

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديد “اضحكي” التي طرحها في شهر حزيران/يونيو الماضي عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”. وفي هذه المناسبة وجّه عاصي الحلاني رسالة إلى جمهوره فكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “سبعة مليون بوسة لعيونكم حبايب قلبي وان شاء الله كل ايامكم ضحك وفرح وسعادة واستقرار”.

أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي. الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.

ويحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.