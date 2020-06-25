حسين الجسمي “الحساس” في جديده الفني

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “الحساس” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من ألحان حسين الجسمي ورؤيته الموسيقية، كلمات أحمد الصانع وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

ونشر حسين الجسمي رابط الأغنية عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” وعلّق: “جديدنا .. يا قلبي الحساس لو تنجرح لا بـاس في حُب يمحي حُب وفي ناس تمحي ناس”.

جدير بالذكر أن الأغنية حققت رواجًا ملحوظًا فور طرحها حيث تناقل محبو الجسمي الفيديو الخاص بها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.