محمود العسيلي يهاجم هؤلاء: تقليد أعمى

متابعة بتجـــــــــرد: منذ أعلنت الحكومة المصرية رفع الحظر عن بعض النشاطات التي كانت ممنوعة في فترة حظر التجوال التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وهناك أصوات طالبت باستمرار الحظر على المحال التجارية وعدم السماح لها بفتح أبوابها حتى بعد انتهاء فترة الحظر.

الفنان محمود العسيلي هاجم الأشخاص الذين يروجون لتلك الأخبار وعلق عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “على فكرة في أوروبا في رخص للمطاعم والكافيهات اللي عايزة تقفل متأخر ودا بيبقى بترخيص مخصوص وبيدفع فيه فلوس أكتر.. في ملايين من المصريين رزقهم مبني على الحاجات اللي إنتوا عايزين تمنعوها وكفاية تقليد أعمى من غير تفكير”.

وتابع: “وعلى فكرة من أحلى الحاجات اللي في مصر إن هي مبتنامش”.

يشار إلى أن آخر ما قدمه محمود العسيلي هو مشاركته في غناء أغنية دعائية لأحد الإعلانات التجارية التي عرضت في رمضان 2020 وشاركه فيها الفنان بهاء سلطان، وحققا بها نجاحاً كبيراً.