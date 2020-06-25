سر ترشيح ياسر جلال لـ”سيف الله”

متابعة بتجـــــــــرد: أكد مصدر فني داخل شركة “سينرجي” للإنتاج، والتي تقوم بإنتاج مسلسل “سيف الله”، أن النجاح الذي حققه الفنان ياسر جلال في ركوبه الخيل وظهوره بمظهر الفارس فوق ظهر الحصان، هو ما جعل القائمين على المسلسل يضعونه كاختيار أول لأداء دور القائد اللإسلامي خالد بن الوليد في مسلسل “سيف الله” بعد اعتذار الفنان عمرو يوسف.

وأكد المصدر أن الفنان ياسر جلال ممثل كبير يستطيع ان يتلبس الشخصية التي يؤديها بإتقان، وهو ليس غريباً على الأدوار التاريخية، فقد سبق وقدم دور الظاهر بيبرس وحقق فيه نجاحاً جيداً.

من ناحية أخرى يخضع النجم ياسر جلال، لتدريبات خاصة من أجل التحضير لشخصية القائد الإسلامي “خالد بن الوليد”، حيث يخضع لتدريبات قتالية بالأسلحة التي كانت مستخدمة في ذلك التوقيت مثل السيف والرمح، على الأرض وفوق ظهر الخيل.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل “الفتوة” الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.