حلا الترك تبدأ سن الرشد بتغيير شكلها تمامًا

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من حسابات معجبي الفنانة حلا الترك على “إنستغرام” فيديوهات ظهرت فيها وهي تقوم بتغيير إطلالتها بشكل لافت. وبدت أثناء وجودها في صالون مزين الشعر وهي تضع الكمامة على وجهها فيما يقوم الأخير بتصفيف شعرها بعدما تم صبغه بلون كستانئي فاتح.

وأثار هذا اهتمام الكثير من معجبيها الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الجديدة واشاروا إلى أن علامات الرشد بدأت تظهر عليها بعد بلوغها عامها الـ18 وتخرجها من الثانوية.

ويشار إلى ان والدتها منى السابر لم تعر عيد ميلادها أي اهتمام ولم تنشر في هذه المناسبة أي تعليق على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنها نشرت تعليقاً متأخراً على تخرجها جاء فيه: “بنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا الترك. مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم”.

وأضافت: “أنا هي أمك. نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكِ في أعلى المراتب. أبارك لكِ نجاحك وجميع انجازاتك وأتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه أنتِ وإخوتمع وشم (هاشتاغ) “أم حلا وعبدالله ومحمد”.