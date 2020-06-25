متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من حسابات معجبي الفنانة حلا الترك على “إنستغرام” فيديوهات ظهرت فيها وهي تقوم بتغيير إطلالتها بشكل لافت. وبدت أثناء وجودها في صالون مزين الشعر وهي تضع الكمامة على وجهها فيما يقوم الأخير بتصفيف شعرها بعدما تم صبغه بلون كستانئي فاتح.
وأثار هذا اهتمام الكثير من معجبيها الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الجديدة واشاروا إلى أن علامات الرشد بدأت تظهر عليها بعد بلوغها عامها الـ18 وتخرجها من الثانوية.
ويشار إلى ان والدتها منى السابر لم تعر عيد ميلادها أي اهتمام ولم تنشر في هذه المناسبة أي تعليق على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنها نشرت تعليقاً متأخراً على تخرجها جاء فيه: “بنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا الترك. مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم”.
وأضافت: “أنا هي أمك. نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكِ في أعلى المراتب. أبارك لكِ نجاحك وجميع انجازاتك وأتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه أنتِ وإخوتمع وشم (هاشتاغ) “أم حلا وعبدالله ومحمد”.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تبدأ سن الرشد بتغيير شكلها تمامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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