تأجيل إعادة فتح متنزه ديزني لاند في كاليفورنيا

متابعة بتجـــــــــرد: قالت شركة والت ديزني اليوم إن إعادة فتح متنزهات ومنتجعات الشركة في كاليفورنيا ستتأجل حتى يحصل متنزه ديزني لاند على موافقة الحكومة.

وكانت ديزني تخطط لإعادة فتح متنزه ديزني لاند ومتنزه ديزني لاند للمغامرات بكاليفورنيا في 17 يوليو المقبل.

كما كانت شركة والت ديزني، أكدت أنها ستعيد افتتاح متنزه ديزني لاند باريس الترفيهي على مراحل، اعتباراً من 15 يوليو المقبل، بعد أيام من اعتزام فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة.

وذكرت مديرة ديزني لاند باريس ناتاشا رافالسكي أن الشركة تتوقع إعادة فتح متنزه ديزني لاند ومتنزه استوديوهات والت ديزني وفندق نيوبورت بيه كلوب وقرية ديزني لاند.

وكانت الشركة قد أغلقت متنزهاتها الترفيهية بأنحاء العالم في يناير الماضي بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، ما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.