المحكمة تقضي لصالح محمد الشرنوبي في أزمته مع سارة الطباخ

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقاف الفنان المصري محمد الشرنوبي، عن العمل والذي أصدرته في شهر شباط/فبراير الماضي، وذلك عقب تصاعد أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، التي تقدمت بشكوى ضده.
وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارها بوقف محمد الشرنوبي عن العمل، وطعن الأخير على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من محمد الشرنوبي للطعن في قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بإيقافه عن العمل شكًلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت الجهة الإدارية بدفع مصاريف الشق العاجل.
كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
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