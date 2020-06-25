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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة لها بعمر الـ 19، كما نشرت فيديو لها ولخطيبها فجاءت بعض ردود فعل متابعيها منتقدة فارق السن بينهما.
واستعادت الراسي من أرشيف ألبومها صورة لها وهي تأكل البطيخ وكتبت عليها "كان عمري 19 عاما". وتعرّضت نادين الراسي للتنمّر من قبل بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها، بعد أن نشرت في الساعات الماضية على تطبيق إنستغرام مع خطيبها مجد دعبول فيديو قصير لهما في أحد المنتجعات السياحيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الراسي تتعرض للتنمر بسبب عمر خطيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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