صورة رمضان وزوجته في رد على العنصرية

بعد أيام على الهجوم الذي تلقاه الفنان المصري محمد رمضان تعليقا على لون بشرة ابنه الداكنة في صورة نشرها وهو يحمله نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة تجمعه بزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان محمد رمضان قد نشر صورة له ولابنه معلقا تعليقا من حساب قام بتمويه اسمه انتقد لون بشره ابنه، كتب فيه: "أسود زي أبوه المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، وهو التعليق الذي أثار ضجة وانتقادات واسعة باعتبار أنه عنصري ومسيء.
محمد رمضان رد حينها على التعليق قائلا: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".facebook
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