محمد هنيدي يهنئ ابنته فريدة بنجاحها في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة ابنته فريدة بنجاحها في الثانوية العامة، وذلك عبر خاصة "القصص القصيرة"، بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام". ونشر هنيدي صورة تجمعه بابنته فريدة، معلقًا "مبروك يا فريدة يا حبيبتي النجاح في الثانوية وعقبال ما احتفل بتخرجك من الجامعة". جدير بالذكر أن هنيدي يواصل العمل على فيلمه الجديد "النمس والإنس"، ويشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، إخراج شريف عرفة.

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