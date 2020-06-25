ابنة رجاء الجداوي عن والدتها :"حالتها حرجة "

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نفت أميرة مختار، ابنة النجمة رجاء الجداوي، ما كتبه أحد المواقع، حول فقدان والدتها الوعي، ووصول نسبة الأكسجين في الدم لنسبة 55%.
وكتبت "أميرة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "خبر كاذب، وأكد لي الأطباء المقيمين عدم حدوث ذلك بالمرة، وأن الرقم ده ليس له أساس من الصحة ولا حتى قربنا منه".
وتابعت: "هي فعلا في حالة حرجة ولكن بوعيها، وهم من يقومون بتخديرها بعد التأكد من وعيها والحمد لله".
وكانت النجمة الكبيرة قد نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي "سباب" بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم.
بعدها قام الأطباء بحقنها ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.
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