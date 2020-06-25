تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي، لم تخرج من غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وأكد "عزوز" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا جديد في حالة النجمة الكبيرة، فهي تتنفس من جهاز التنفس التداخلي الاختراقي، ونسبة الأكسجين في الدم جيدة، ولم تفقد الوعي كما أشيع.

وكانت النجمة الكبيرة قد نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي "سباب" بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم.

بعدها قام الأطباء بحقنها ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.