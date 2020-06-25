بتول عرفة تنتهي من مونتاج "bon voyage" أحدث كليبات كارول سماحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت المخرجة بتول عرفة أمس من أعمال المونتاج، التي أجرتها بأحدث مشروعاتها الفنية كليب "bon voyage" للفنانة اللبنانية كارول سماحة.

كارول تتعاون من خلال الكليب للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، وتكثف بتول جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الألوان بالكليب، استعدادا لعرضه بالقنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأكدت بتول في بيان صحفي، أنها تقدم كارول سماحة بشكل جديد عما قدمته من قبل، معربة عن سعادتها بهذا التعاون، متمنية أن ينال الفيديو كليب إعجاب الجمهور.

ويُذكر أن كارول سماحة انتهت مؤخرًا من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع دي جي يوسف.